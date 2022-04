2021 weniger Verkehrstote aber Rekord bei verletzten Radfahrern

Im Vorjahr sind in Österreich 362 Menschen bei Verkehrsunfällen gestorben. Laut Statistik Austria sind das aber weniger Verkehrstote als vor der Corona-Krise. Allerdings ist die Zahl der Toten mit Lkw-Beteiligung so hoch wie noch nie zuvor in den vergangenen 30 Jahren. Auch die Zahl der verletzten Radfahrer und Radfahrerinnen erreichte 2021 einen Höchstwert.