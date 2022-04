Ein bisschen höher, aber immer noch auf niedrigem Niveau, liegt die Zahl der Neuinfektionen in der Steiermark. Am Dienstag meldete das Land 583 neue Coronafälle in den vergangenen 24 Stunden. Zum Vergleich: Am Montag wurden 287 Neuinfektionen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Steiermark stieg auf 401 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 5689 Personen gelten als aktiv infiziert.

In den Spitälern sieht es so aus: 171 Betten sind auf Normalstationen mit Covid-Infizierten belegt (zwei mehr als am Vortag), auf den Intensivstationen sind es 10 belegte Betten (sechs weniger als am Vortag). Es wurden zwei weitere Todesfälle gemeldet, damit zählt die Steiermark 3349 Sterbefälle in Zusammenhang mit Covid-19.

In den Schulen gilt seit dieser Woche keine Maskenpflicht mehr, auch nicht außerhalb der Klassenräume.