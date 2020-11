WIKI meldet erste Zahlen aus seinen Kindergärten - bis zu 80 Prozent der Kinder waren in einzelnen Einrichtungen. In Graz blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen, am Land lag er deutlich darüber.

Es ist nicht ganz wie an normalen Tagen - aber der Ansturm auf die Kinderbetreuungseinrichtungen war in der Steiermark ersten Zahlen zufolge enorm. © Oksana Kuzmina - stock.adobe.com

"Bleiben Sie bitte wieder zu Hause", appellierte die Bundesregierung am Samstagnachmittag bei der Verkündung des zweiten strengen Lockdowns. Seit Mitternacht sind die strengen Regeln nun in Kraft, milliardenschwere Wirtschaftspakete wurden geschnürt. Doch: Die Straßen sind bei Weitem nicht so leer wie im Frühling. Das spiegelt sich auch bei einem Blick in die steirischen Schulen und Kindergärten wider.