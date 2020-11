Facebook

Nach den Vorwürfen in einem anonymen Brief von Pflegekräften gegenüber der Personalpolitik in der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft Kages, nimmt das Unternehmen nun Stellung. Die Vorstände Karlheinz Tscheliessnigg und Ernst Fartek bekräftigen, dass die Mitarbeiter die wichtigste Ressource der Spitäler seien. Das sei stets Thema im Management. So habe man in den letzten 15 Jahren knapp 900 Vollzeitstellen in der Pflege und 574 im ärztlichen Bereich geschaffen, heißt es.