Volle Montur, volle Konzentration im LKH Graz II © Kages LKH Graz II

Die Zahl der Hospitalisierungen in Folge von Corona-Infektionen steigt weiter an: Am Donnerstag waren bereits 551 Steirer in den Landeskrankenhäusern, 90 davon auf Intensivstationen, das sind um zwölf Patienten mehr als am Vortag. „Für das medizinische Personal ist das eine enorme Herausforderung“, sagt Natalija Cokic, Leiterin der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin am LKH Graz II – Standort West.