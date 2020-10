Ein Fünftel aller jemals registrierten Neuinfektionen in der Steiermark entfiel auf die letzten zehn Tage. In diesem Zeitraum hatten mehr als 1000 Coronatests ein positives Ergebnis - obwohl es weniger Tests gab. Und: Die Zahl der Spitals-Patienten steigt.

Eines vorweg: Was die Zahl der Neuinfektionen angeht, stehen die Steiermark und Kärnten im Bundesländer-Vergleich immer noch am besten da. Aber: Es sind lediglich die besten Regionen unter immer schlechter werdenden Vorzeichen. Daher hat der Bund am Montag auch neue Maßnahmen verkündet, weitere gibt es in vielen Bundesländern. Die Steiermark setzt vorerst aber keine zusätzlichen Schritte.