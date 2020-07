Facebook

Nach den verheerenden Unwettern der letzten Tage können die Einsatzkräfte durchschnaufen. Die Gewittergefahr ist erst einmal vorbei. Am Freitag in den Morgenstunden regnet es noch in weiten Teilen des Landes - aber nur leicht bis mäßig. Der Regen soll laut Zamg (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) am Nachmittag abklingen.