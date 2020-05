Facebook

Ab 29. Mai soll das Trainieren im Fitness-Studio wieder möglich sein, einen entsprechenden Erlass gibt es jedoch noch nicht © Elmar Gubisch

Kulturschaffende dürfen sich nach der gestrigen Regierungspressekonferenz auf einen „Neustart“ ab 29. Mai freuen. Auch Hotels und Freibäder gehen an diesem Tag an den Start, wie Vizekanzler Werner Kogler bestätigte. „Dass wir wieder nicht einmal ansatzweise erwähnt wurden, ist völlig unverständlich“, schüttelt hingegen Martin Wirth den Kopf. Er betreibt nicht nur das „Best Fitness“ in Raaba, sondern ist auch Branchensprecher der Fitnessbetriebe in der Wirtschaftskammer Steiermark.