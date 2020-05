122.800 Kinderunfälle ereignen sich in Österreich jährlich, 18.600 davon in der Steiermark. Jetzt startet eine neue Informationskampagne.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neue Infokampagne gegen Kinderunfälle in Österreich © (c) KFV

Stürze aus geringen aber auch großen Höhen, Ertrinkungsunfälle und Straßenverkehrsunfälle sind jetzt und in den kommenden Monaten besonders große Gefahren für Kinder. Um auf die Risiken der Jüngsten aufmerksam zu machen, startet jetzt eine Informationskampagne. Bewusstseinsbildung und gezielte Maßnahmen sollen die Sicherheit von Kindern in Österreich erhöhen. In den Sommermonaten ist vor allem das Risiko von Badeunfällen groß - warnt der Verein Große schützen Kleine. Denn der eigene Pool ist laut Statistik besonders gefährlich. Zwei bis drei Kinder ertrinken jährlich.