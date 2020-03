In der Nacht auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Es heißt also wieder: Zeitumstellung. Doch was wissen Sie zu diesem Thema?

Früher galten in einzelnen Ländern individuelle Zeiten, in Bayern beispielsweise die Münchner Zeit, in Preußen die Berliner Zeit. Welche Zeit galt in Österreich Mitte des 19. Jahrhunderts?