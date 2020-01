Nicht jede Bezugssperre dürfe mit genereller "Arbeitsunwilligkeit" gleichgesetzt werden, so Geschäftsführer Bernhard Schwarzenegger.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/APA

Nach der jüngsten Veröffentlichung der offiziellen Zahlen über Bezugssperren des Arbeitslosengeldes kritisiert der Fonds für Arbeit und Bildung der Diözese Graz-Seckau kritisiert die entstandene Diskussion über einen Missbrauch von AMS-Leistungen. Menschenwürde und Rücksicht auf die je individuellen Umstände würden unberücksichtigt bleiben, erklärte Fonds-Geschäftsführer Bernhard Schwarzenegger am Mittwoch. "Hinter jeder Zahl in der Arbeitslosenstatistik steht ein Mensch mit persönlichen Fähigkeiten, Lebensplänen, aber auch Problemen"; zudem sei nicht jede Bezugssperre mit einer generellen "Arbeitsunwilligkeit" gleichzusetzen, so Schwarzenegger.