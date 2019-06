Kleine Zeitung +

Mehr als 2018 Vier Todesopfer bei 92 Verkehrsunfällen im Pfingstverkehr

Fast doppelt so viele Unfälle im Pfingstverkehr in der Steiermark als im Vorjahr. Drei Motorradfahrer kamen ums Leben. Es gab 63 Anzeigen wegen Alkohol am Steuer.