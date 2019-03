Facebook

In der evangelischen Kirche herrscht Unmut über den Karfreitags-Wirrwarr © Ballguide/Stefan Pajman

Kein freier Karfreitag mehr für Evangelische (und Altkatholische): So beschloss es das Parlament am Mittwoch. Doch die Front dagegen wird immer breiter: „Es geht nicht um einen Urlaubstag mehr oder weniger, es geht um die Symbolik“, so Michael Axmann, Superintendential-Kurator der Evangelischen Kirche Steiermark. Der Karfreitag als Feiertag sei 1955 gleichsam als Wiedergutmachung für die Verfolgung der Evangelischen während der Gegenreformation eingeführt worden. Es gehe also nicht nur um protestantische Theologie. „Die neue Regelung reißt alte Wunden neu auf. Es ist ein Stich ins Herz aller Protestanten.“

