Auf einer Skitour auf den Seitner Zinken in Bretstein © LR Wolfgang Jannach

Vor allem in den schneebedeckten Tälern im Norden der Steiermark war es ein frostiger Start in den 3. Adventsonntag. Aigen im Ennstal und Bad Mitterndorf sind mit knapp unter 16 Grad nicht nur die steirischen Kältepole, sie liegen auch österreichweit an der Spitze. In Graz ist es um gut 10 Grad wärmer.