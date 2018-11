Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Ökumenische Forum tagte Donnerstagabend im steirischen Landtag © (c) Gerd Neuhold

Am Donnerstag trafen einander die Vertreter der christlichen Kirchen der Steiermark zum traditionellen Jahresempfang. Gastgeberin, Landtagspräsidentin Bettina Vollath, freute sich in ihrer Rede vor allem über das Miteinander der Kirchen: "Trotz der unterschiedlichen Größenverhältnisse pflegt man einander auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. Gute Beziehungen, oft sogar Freundschaften zwischen den Repräsentantinnen und Repräsentanten der verschiedenen Kirchen prägen seit vielen Jahren das steirische Klima und zeigen vor allem eines unserer Gesellschaft vor: Nur in einem gemeinsamen Miteinander können wir gegen Intoleranz und Ausgrenzung ankommen. Gemeinsam stehen wir für Inklusion und Teilhabe für alle Menschen in unserer Gesellschaft und gemeinsam können wir, wie es uns in den in den "68ern" vorgelebt wurde, eine gerechtere Welt für alle schaffen."