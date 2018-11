Facebook

Carina Kerschbaumer, Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß und Margit Schratzenstaller mit druckfrischen Büchern © Hütter

"Meine Herren, kurze Pause für die Milchpumpe!“ lautet der ironische Titel einer Kolumne von Carina Kerschbaumer im Buch „Von Mensch zu Mensch“, das die besten Kolumnen über Frauen, Kinder, Liebe und Familie bündelt. Facebook-Managerin Sheryl Sandberg hat Frauen geraten, Gas zu geben, an sich zu glauben, die Milchpumpe nach der Geburt mit ins Büro zu nehmen und dazu zu stehen. Wie die Krawattenträger, fragt Kleine Zeitung-Autorin Kerschbaumer in „Von Mensch zu Mensch“, reagieren werden, wenn Durchschnittsfrau und nicht Star-Managerin in einer Konferenz sagt: „Meine Herren, kurze Pause, ich gehe einmal schnell Milch abpumpen!“?

