300 steirische Jugendliche machten in den vergangenen Tagen mit. Heute gibt es das große Abschlussfest.

Bischof Wilhelm Krautwaschl zu Besuch bei Atempo, wo Jugendliche gemeinsam mit behinderten Menschen ein Hochbeet bauten © Junge Kirche

Es wird gehämmert, gebohrt, geschaufelt, gestrichen, gekocht, gespielt und das alles für die Solidarität. Bei "72 Stunden ohne Kompromiss" in der Steiermark setzen mehr als 300 Jugendliche ein aktives Zeichen der Solidarität in 32 Projekten in der ganzen Steiermark. Die größte Jugendsozialaktion des Landes, organisiert von der Katholischen Jugend, endet heute bei einem Abschlussfest um 14 Uhr im Caritas Schulzentrum Graz.