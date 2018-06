Kleine Zeitung +

Kein Ende der Unwetter Wieder Gewitternacht in der Steiermark

Während sich der Freitag den Tag über von seiner freundlichen Seite zeigte, zogen am frühen Abend erste Gewitter vom Westen her über die Steiermark hinweg. In der Nacht kamen Gewitterfronten von Süden und Osten.