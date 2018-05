Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regentropfen auf den Pfingstrosen - das dürfte nicht ausbleiben © Fotolia/annavalerievna1

Bei nur geringen Luftdruckgegensätzen bestimmen labil geschichtete Luftmassen das Wetter bei uns im Land. Vor allem am Vormittag findet die Sonne in den meisten Regionen der Steiermark mehr Platz zum Scheinen vor und die Temperaturen steigen bis zum frühen Nachmittag auf Werte zumeist zwischen 18 und 22 Grad.

"Die Temperaturen sind zwar angenehm, es war in diesem Frühjahr aber schon merklich wärmer und somit sommerlicher", gibt sich der Meteorologe Reinhard Prugger etwas nachdenklich.

Am Nachmittag werden dann die Quellwolken von den Bergen her mehr und zum Teil auch dicker. Diese Quellwolken wachsen besonders später am Nachmittag und gegen Abend stellenweise zu richtigen Regenschauer- oder Gewitterwolken aus. Deshalb sollte man bei längeren Vorhaben besonders auf den Bergen doch etwas vorsichtiger sein und sich speziell vor Gewittern in Acht nehmen.

Aktuelle Wetterwerte aus Ihrer Region finden Sie hier.