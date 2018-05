Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Eine neuerliche Novelle des Tierschutzgesetzes ermöglicht Privaten wieder die Tier-Vergabe übers Internet. Jedoch nur eingeschränkt, wie eine Grazerin zu spüren bekam, die ihre Goldfische an neue Besitzer bringen wollte.

Welche Tiere dürfen noch unter welchen Bedingungen öffentlich vergeben werden? Die gesetzliche Regelung ist reichlich komplex © Lars Christensen - Fotolia

Es ist ein Biotop voller Goldfische, den Erika Eibl in ihrem Garten hat. Doch die Fische vermehren sich rasend schnell – was für die Grazerin bis zum Vorjahr kein Problem war. Sie fischte die überschüssigen Tiere aus dem Wasser und bot sie auf Internet-Portalen gratis zur Vergabe an. Binnen kürzester Zeit hatten die Goldfische meist neue Besitzer. Seit dem vergangenen Sommer allerdings ist Eibl dieser Weg gesetzlich erschwert. Das novellierte österreichische Tierschutzgesetz untersagt privaten Anbietern die öffentliche Vergabe von Tieren. Für Zierfische gäbe es zwar eine Ausnahme, doch viele Online-Portale haben den privaten Handel mit tieren komplett abgestellt. „Was soll ich jetzt mit den vielen Fischen tun? Die vermehren sich eben und ich kann sie wohl schlecht im WC hinunterspülen“, fragt die Grazerin.

