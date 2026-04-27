Der Waldbrand am Mühlbachkogel im Gemeindegebiet von Gratwein-Straßengel fordert seit Samstag Mensch und Maschinen. Auch am Montag sind über 250 Feuerwehrleute aus mehreren steirischen Bezirken im Löscheinsatz, dazu insgesamt sieben Hubschrauber: Sie kommen vom Innenministerium, dem Bundesheer und den Unternehmen „Heli Austria“ sowie „Kitz-Air“. In Dauerschleife fliegen sie über das fast 50 Hektar große Brandgebiet und werfen aus den bis zu 1000 Liter fassenden Löschbehältern Wasser ab.

Befüllt werden diese „Bambi Buckets“ in Großcontainern direkt im Einsatzgebiet. Weil der Bach durch den Mühlgraben nur wenig Wasser führt, schaffen Tanklöschfahrzeuge und Traktoren mit Wasserbehältern das kostbare Nass im Pendelverkehr von Hydranten und Gewässern in der Umgebung heran. Obwohl die Mur mit ihren Staubereichen nur wenige Flugminuten entfernt wäre, fassen die Hubschrauber dort kein Wasser. „Das hat rechtliche Gründe. Mit Außenlasten darf kein bewohntes Gebiet überflogen werden“, erklärt Harald Schaden, Landessonderbeauftragter der Feuerwehr für den Flugdienst. Auch ist das Überfliegen der Eisenbahnlinie mit den Behältern strengstens verboten. Für Schaden sind aber einsatztaktische Gründe ausschlaggebend: „Wir bringen das Löschwasser so nahe wie möglich an den Brandort, um die Rotationszeiten sehr gering zu halten.“

Harald Schaden ist Landessonderbeauftragter für den Flugdienst © KLZ / Josef Fröhlich

Mehr Hubschrauber als derzeit würde das Einsatzgebiet schon aus Sicherheitsgründen nicht vertragen, sagt er. „Das hätte auch keinen Sinn, weil wir nicht mehr Wassertransporte hineinbringen“, ergänzt Harald Eitner, Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz im Land. Dass im Kärntner Lesachtal ein weiterer riesiger Waldbrand wütet und Ressourcen bindet, sei daher nicht das große Problem. Zwar müsse man laut Schaden immer gewisse Reserven für weitere Einsätze zurückhalten. Diese seien beim Bundesheer aber noch ausreichend vorhanden, heißt es dort auf Anfrage. Mit dem neuen AW-169 „Lion“, der sich in Kärnten erstmals im Waldbrandeinsatz bewährt, dem S-70 „Black Hawk“ und der AB-212 (fliegt seit Samstag in Rein) stehen drei Hubschraubertypen zur Verfügung.

Zivile Anbieter müssen zuerst gefragt werden

Dabei muss das Land Steiermark vor einer Assistenzanforderung ohnehin prüfen, ob man nicht mit den zivilen Anbietern das Auslangen findet. „Erst wenn diese Möglichkeiten ausgeschöpft sind, dürfen wir beim Heer anfragen“, erklärt Katastrophenschutz-Chef Eitner. Einschränkung: Muss es wie am Samstag schnell gehen, kommen Polizei und Bundesheer sofort zum Zug. Auch bei den zivilen Firmen greife man nur auf jene zurück, die bereits Erfahrung in der Waldbrandbekämpfung haben.

Löschflugzeuge wie in anderen Ländern gibt es in Österreich übrigens nicht. Die künftige Transportmaschine des Bundesheers, die Embraer C-390, kann jedoch optional mit einem Löschsystem samt 11.000-Liter-Tank ausgestattet werden. Ob dieses Flugzeug – das erste von insgesamt vier kommt 2028 in Österreich an – im aktuellen Fall überhaupt hilfreich wäre? „Das kann ich derzeit noch nicht beurteilen, es müsste erst erprobt werden“, sagt Harald Schaden von der Feuerwehr.