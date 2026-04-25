In Trahütten (Gemeinde Deutschlandsberg) stürzte am Samstagabend ein Hochsitz mit zwei Jägern um. Währen einer der Männer abspringen konnte, wurde ein 79-Jähriger unter den Trümmern begraben und schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, befanden sich di beiden Jäger (59 und 79 Jahre alt) gegen 18 Uhr auf dem Hochsitz im Bereich „Am Jägersteig“. Aus unbekannter kippte der Hochstand plötzlich zur Seite und stürzte um. Der Jünge rettete sich durch einen Sprung, sein Weidmannskollege blieb schwer verletzt in den Trümmern liegen.

Helfer kamen zufällig vorbei

Der 59-jährige Jäger konnte ein zufällig am Forstweg vorbeikommendes Fahrzeug anhalten. Gemeinsam sicherten die Insassen den Hochsitz mit Gurten vor einem weiteren Abrutschen. Schließlich befreiten Einsatzkräfte der Feuerwehren Trahütten und Deutschlandsberg den Jäger aus den Trümmern. Er wurde nach der Versorgung durch einen Notarzt mit dem Rettungshubschrauber C 12 ins LKH-Uniklinikum Graz geflogen. Auch der 59-Jährige hatte sich beim Sprung verletzt, wer wurde vom Roten Kreuz ins LKH Wagna eingeliefert.

Der Unfall geschah in Trahütten © Rotes Kreuz Deutschlandsberg

Das Rote Kreuz stand insgesamt mit zwei Rettungswagen und einem Kommandofahrzeug im Einsatz, auch ein Allgemeinmediziner war vor Ort.