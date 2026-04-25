Gegen 10.25 Uhr wollte ein 59-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf Höhe der Kreuzung Sandweg in Fahrtrichtung Graz nach links abbiegen. Laut eigenen Angaben setzte er den Blinker und verlangsamte sein Fahrzeug.

Ein nachfolgender 60-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, dürfte den Abbiegevorgang jedoch anders eingeschätzt haben. Er gab an, keinen Blinker wahrgenommen zu haben und setzte zum Überholen an. Dabei kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und dem Pkw.

Schwere Verletzungen

Der Motorradlenker kam zu Sturz und wurde in den Straßengraben geschleudert. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.