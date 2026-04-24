Auf den Gipfel der Meßnerin (1835 Meter) im Gemeindegebiet von Tragöß-St. Katharein wanderte am Freitag eine 58-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung. Beim Abstieg wählte sie einen unmarkierten, lediglich in diversen Karten verzeichneten Weg. Dort verlor sie aber kurz nach 13 Uhr die Orientierung.

In dem unwegsamen Gelände kam die Frau, die alleine unterwegs war, zu Sturz und stürzte mehrere Meter ab. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Zu ihrem Glück konnte sie aber noch selbst einen Notruf absetzen. Die Bergrettung Tragöß wurde alarmiert und stieg zu der Verletzten auf. Nach ihrer Erstversorgung wurde sie zu einer Lichtung gebracht, wo sie der Rettungshubschrauber C 12 aufnehmen konnte. Dieser flog die Frau ins LKH-Uniklinikum Graz.