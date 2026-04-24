Eigentlich wollte die freundliche Kellnerin nur die Bestellung aufnehmen bzw. den prominenten Gast fragen, was er denn gerne hätte. Und dann breitet dieser vor ihr seine politischen Visionen aus: „Ich hätte gern eine Steiermark, die fit ist für die Herausforderungen der Zukunft...“

Freilich, in Werbefilmen steht die Botschaft im Mittelpunkt und nicht unbedingt die Lebensnähe. Insofern setzt die FPÖ Steiermark ihren Chef Mario Kunasek im neuen Kampagnenvideo schon richtig in Szene, wenn er vor der Kulisse des Grazer Uhrturms fast darauf vergisst, seinen Espresso zu bestellen. Das kurze Imagevideo wird die Landespartei in Kinos, auf einem privaten Nachrichtensender und eigenen Kanälen ausspielen.

Klubobmann Marco Triller und Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer © FPÖ Steiermark

Am Freitag präsentierten Klubobmann Marco Triller und Landesgeschäftsführer Friedrich Scheer die erste landesweite Werbekampagne der FPÖ seit der erfolgreich geschlagenen Landtagswahl 2024. Sie läuft unter dem Slogan „Nah bei den Menschen, stark für das Land“ und ist ganz auf die Person des Landeshauptmannes zugeschnitten. Nach etwas mehr als einem Jahr in der Verantwortung will man zeigen, „dass wir die Wahlversprechen eingehalten haben“, wie Triller sagt. Als Beispiel nennt er die Ankündigung, „alle Krankenhausstandorte zu erhalten“ und das Leitspital Liezen nicht zu bauen. Trillers Fazit: „Die Regierungsfähigkeit der FPÖ wird tagtäglich unter Beweis gestellt.“ Auch die guten Umfragewerte für die Partei und Mario Kunasek persönlich seien eine Bestätigung dafür.

Die Plakatwelle zur Kampagne wird sich auf den Großraum Graz fokussieren, auch Info-Screens in öffentlichen Verkehrsmitteln werden erstmals bespielt. Rückenwind für die Stadtpartei im Wahlkampf um die Grazer Gemeinderatswahl ist ein erwünschter Nebeneffekt. Landeshauptmann Mario Kunasek selbst war bei der Präsentation übrigens nicht dabei, er landete nach seiner China-Reise mit einer Politiker- und Wirtschaftsdelegation gerade am Grazer Flughafen.