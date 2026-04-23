Die Tat an sich ist schon unfassbar: Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch in das Haus eines älteren Ehepaares in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) eingedrungen, hat dort auf beide eingestochen. Ein 84-jähriger Pensionist starb. Sprachlos lässt einen auch das Motiv zurück, das nun bekannt ist: Der geständige Jugendliche hat aus reiner Mordlust gehandelt.

Nach der Messerattacke auf ein Ehepaar liegen nun die Ergebnisse der ersten Einvernahmen vor. Der festgenommene 17-Jährige zeigte sich umfassend geständig und gab laut Polizei an, „aus Mordlust“ gehandelt zu haben. Wie die bisherigen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Steiermark ergaben, war der Jugendliche bei der Tatausführung mit einem Messer und einem Hammer bewaffnet.

Mordlust: Dann selbst Notruf gewählt

Den Hammer habe er dazu verwendet, ein Fenster des Einfamilienhauses einzuschlagen, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen. Unmittelbar nach der Tat wählte der 17-Jährige selbst den Polizei-Notruf. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf an seiner Wohnadresse im Bezirk Südoststeiermark fest.

Geständnis: Jugendlicher kannte Opfer nicht

In seiner Einvernahme gab der junge Mann an, das Ehepaar nicht gekannt zu haben. Er habe das Haus jedoch gezielt ausgesucht, da er aufgrund der Optik des Gebäudes davon ausgegangen sei, dass dort ältere Personen wohnen würden. Von diesen habe er sich bei seinem Angriff weniger Gegenwehr erhofft.

Das mutmaßliche Tatmesser konnte von den Ermittlern direkt am Tatort sichergestellt werden. Den Hammer dürfte der Verdächtige – er ist Lehrling – auf dem Weg von der Tatörtlichkeit zu seiner Wohnadresse weggeworfen haben. Die Suche nach diesem Beweisstück sowie die weiteren Ermittlungen zum Tathergang dauern an.