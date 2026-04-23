Wer sich einmal bei Abdalah Jaouad die Haare schneiden ließ, kommt meist wieder, denn im Friseursalon „Schick by Abi“ des 30-jährigen Grazers in Mariatrost werden aus Kundinnen und Kunden schnell Freunde, wie er sagt. „Das taugt mir auch so sehr an dem Beruf, die Menschen begleiten dich eine lange Zeit und man lernt sie richtig gut kennen.“

Dass Jaouad – oder Abi, wie ihn jeder nennt – einmal ein selbstständiger Unternehmer mit eigenem Salon sein würde, hätte sein 19-jähriges Ich ihm wohl eher nicht geglaubt. 2015 floh der gebürtige Syrer von seiner Heimatstadt Aleppo nach Österreich und landete in der Oststeiermark. Monatelang lebte er dort in einer Flüchtlingsunterkunft, doch das Schicksal meinte es gut mit dem jungen Mann. „Ich habe die Familie Zechner kennengelernt, sie hat mich wie ein eigenes Kind aufgenommen.“

In Mariatrost betreibt der 30-Jährige seinen eigenen Salon „Schick by Abi“ © Privat

Abdalah Jaouad: Selbstständigkeit als Ziel

Schon in Syrien hatte Jaouad seine Leidenschaft für das Haareschneiden entdeckt und dort als Männerfriseur gearbeitet. Sein Können setzte er nun bei Familie Zechner und in deren Bekanntenkreis ein. Für Gartenarbeit und kleinere Haarschnitte bekam er ein kleines Taschengeld. „Ich habe mich über jeden Euro gefreut“, erinnert er sich. Die Beziehung zu der Familie vertiefte sich, Maria Zechner und ihr Mann nahmen den damals Anfang 20-Jährigen bei sich auf, die drei Kinder waren bereits ausgezogen: „Ich durfte für die Zeit, in der ich auf meinen Asylbescheid gewartet habe, in das Zimmer ihres Sohnes ziehen, der in Graz wohnt.“

Auf den positiven Bescheid folgte erst eine Lehre als Fitness-Trainer, „das hat mich aber gar nicht erfüllt“, so Abdalah Jaouad. Das Friseurhandwerk ließ den jungen Mann nicht los, bei Landesinnungs- und Friseurmeisterin Doris Schneider in Gleisdorf ließ sich Jaouad ausbilden. Danach arbeitete er drei Jahre bei Intercoiffeur Mayer im Murpark, doch der frischgebackene Friseur wollte mehr. „Ich wollte mich selbstständig machen, und habe deshalb noch eine Unternehmerprüfung angehängt“, ist Jaouad stolz.

Vom Haare schneiden auf den Fußballplatz

In einem Barber-Shop in Gleisdorf mietete sich Jaouad erst ein, heute betreibt er seinen eigenen Salon in Mariatrost. Und darf sich seit Kurzem Eigentümer eines österreichischen Passes nennen: Er hat die österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Standesgemäß kam der 30-Jährige in Tracht zur Verleihung. „Ich lebe seit 11 Jahren hier und bin sehr glücklich, deshalb war das der nächste richtige Schritt für mich.“ Mit dem Erlernen der Sprache hatte er nie ein Problem, sagt er. „Wenn man will, geht alles. Nichts ist wichtiger, als die Sprache eines Landes zu können, in dem man lebt.“

Wenn der 30-Jährige einmal nicht die Haarpracht seiner Kundinnen und Kunden verschönert, ist er beim Krafttrainingoder beim Fußballspielen anzutreffen, verrät er. „Früher habe ich in Großwilfersdorf im Verein gespielt, aber heute konzentriere ich mich auf meine Karriere und mache das nur noch zum Spaß.“