Eine Sucht nach Glück. Nach einem immer noch größeren Rausch. Social Media, Fast Food, Süßigkeiten, all das verwenden viele von uns als Belohnungen im sonst so stressigen Alltag. In unserem Gehirn sorgt allein die Erwartung einer Belohnung für die Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin. Im Volksmund häufig auch als Glückshormon bezeichnet.

Glück fasten, sozusagen. Was absurd klingt, hat sich auf Social Media unter dem Titel „Dopamin Detox“ zu einem riesigen Trend entwickelt. Das Versprechen: Eine Entwöhnung des Gehirns und Nebeneffekte wie eine bessere Konzentration oder mehr Motivation. Klappt das wirklich? Kleine-Zeitung-Redakteur Lukas Lorber hat das Experiment gewagt und teilt seine Erfahrungen:

Dopamin Detox: So waren die ersten Tage des Selbstversuchs

Keine sozialen Medien, keine Süßigkeiten, keine Videospiele. Eine Woche lang habe ich auf diese Dinge verzichtet. Warum mache ich das? Einerseits für diesen Artikel und andererseits, weil ich mit einer durchschnittlichen Bildschirmzeit am Privathandy von rund 5 Stunden viel zu viel Zeit am Smartphone verbrachte.

Lukas Lorber ist Social-Media-Redakteur bei der Kleinen Zeitung | Lukas Lorber ist Social-Media-Redakteur bei der Kleinen Zeitung © KLZ/ Stefan Pajman

Gleichzeitig erwische ich mich immer wieder beim „Snacken“ von Süß- und Knabberzeug, ohne Grund und ohne Hunger. Und die Videospiele? Die habe ich mit einbegriffen, weil die eine gute Ausrede für das fehlende Social Media gewesen wären. Du entkommst mir nicht, liebe Komfortzone.

Weniger Bildschirmzeit, mehr Lebenszeit

Die ersten Tage des Experiments verliefen erstaunlich reibungslos. Ich bemerkte, wie ich immer mehr Zeit für „sinnvolle“ Tätigkeiten habe. Das mag als Außenstehender vielleicht so klingen, als ob sich der Jungredakteur so anstellt wie der erste Höhlenmensch, der Feuer entdeckte, aber erstmals wurde mir offensichtlich klar, wie viel Zeit in den sozialen Medien liegenblieb.

Ich habe viel öfter gekocht, bin in den Genuss des Backens gekommen und habe mehr gelesen. Während dieser neuen Hobbys bemerkte ich auch, dass ich viel sortierter im Kopf war. Ich konnte Dinge, die ich gesehen oder gehört habe, viel strukturierter wiedergeben. Ich habe Reize in meinem Umfeld aufmerksamer wahrgenommen.

Wirkung von Dopamin Detox ist wissenschaftlich nicht belegt

Was als Erfahrungsbericht positiv klingt, sieht man in der Wissenschaft kritisch. Dass eine verminderte Bildschirmzeit positive Effekte hat, steht fest. Das ist auch wissenschaftlich belegt und erklärt alle oben beschriebenen Veränderungen. Aber der Sinn des Experiments war es ja konkret, Dopamin zu detoxen. Ob das wirklich klappt, ist nicht wissenschaftlich belegt, lässt Daniela Pinter, Neurologin an der MedUni Graz wissen. Selbst überprüfen können wir es auch nicht, denn Dopamin ist für uns nicht greifbar.

Daniela Pinter ist Neurologin an der MedUni Graz | Daniela Pinter ist Neurologin an der MedUni Graz © Privat

Dopamin tatsächlich zu detoxen, also auf Deutsch zu entgiften, wäre laut Pinter aber nicht sinnvoll. Als körpereigener Botenstoff erfüllt es wichtige Aufgaben in unserem Körper. Was passiert, wenn ein Dopamin-Mangel im Körper entsteht, zeigt sich etwa bei der Erkrankung Parkinson.

Denn das Dopamin ist neben unserem Antrieb und unserer Motivation auch für die Steuerung körperlicher Bewegungen verantwortlich. Aber auch ein zu viel an Dopamin im Körper kann negative Auswirkungen haben und laut Pinter etwa zu Wahnvorstellungen oder Schizophrenie führen. Also feststeht, die richtige Balance ist gefragt.

Dopamin Detox: Verzicht zeigt unterbewusste Routinen auf

Aber zurück zu unserem Experiment und zu Lukas Lorber. Mittlerweile sind einige Tage vergangen. Das Experiment ist einfach und hat gute Auswirkungen. Erschreckend war für mich dennoch, dass bestimmte Dinge fester Teil meiner Routine geworden sind und schon reflexartig passieren.

Nach dem Essen flogen die Gedanken immer in die Süßigkeitenlade. Auf der Toilette ging instinktiv Instagram auf, bei der Bushaltestelle ebenso. Erst hier bemerkte ich, wie automatisiert bestimmte Dopaminschübe fix in meinem Unterbewusstsein eingepreist waren.

Dopamin-Schüber als Erfolgsrezept der Plattformen

Eingepreist sind diese Dopamin-Schübe aber nicht nur in unserem Alltag, sondern auch bei den App-Entwicklern. „Social-Media-Apps sind darauf programmiert immer einen kurzen, schnellen Dopaminkick zu geben", sagt Pinter. Diese Erwartung hält uns auf den Plattformen.

Pinter verweist daher auf den gesunden Menschenverstand. Denn zu ihr kommen auch immer wieder Patientinnen und Patienten, die glauben eine Krankheit zu haben, weil sie häufig Dinge vergessen oder sich schlecht konzentrieren können.

Gehirn schält bei zu viel Input auf Durchzug

Hier kann eine dauerhafte Reizüberflutung sehr wohl eine große Rolle spielen. „Wenn man zu viel Input hat, dann kann das Gehirn irgendwann nicht mehr richtig filtern. Diese extreme Reizüberflutung führt dann wirklich dazu, dass ich mir Sachen nicht mehr merke", sagt Pinter. Das Gehirn schützt sich sozusagen selbst. Daher ist ihr Appell: Besser Reizüberflutung fasten, als Dopamin.

Stellt sich noch die Frage, was bleibt bei Redakteur Lukas Lorber von dem Experiment? Je länger das Experiment lief, desto schwieriger wurde es. Irgendwann fehlten mir die unterhaltsamen und informativen Videos auf TikTok oder die Chips beim Fernsehen. Kehrte ich daher zu manchen Dopamin-Spitzen zurück? Ja. Ist das schlimm? Nein. Denn ich sehe, dass sich meine durchschnittliche Bildschirmzeit nach dem Experiment halbiert hat.

Bewusstere Nutzung als Vorsatz

Ich nehme mir vor, bewusster zu konsumieren und nicht in einem endlosen Strudel von Reizen zu verharren. Dadurch hat man nicht nur mehr Zeit für andere Dinge, sondern auch mehr Zeit für sich selbst. Für mich kommt nach der Reizflut in dem Fall die Reizebbe.