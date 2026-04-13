Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst bekannt wurde, ist vergeben. Das verrät der ESC-Sieger aus dem Jahr 2014 nun im Podcast „Bussi Bla Bla“ mit dem aktuellen ESC-Sieger JJ.

Denn in dem Podcast kommen die beiden auch auf das Thema Liebe zu sprechen. Daraufhin pausiert Neuwirth kurz, um dann zu verkünden. „I want to announce that I‘m very much in love.“ Übersetzt: „Ich möchte verkünden, dass ich sehr verliebt bin.“

Seit sechseinhalb Monaten ist der Mann hinter Conchita Wurst vergeben

Bestätigung bekommt er dafür sofort von JJ, der mit einem „Oh, I love that.“, also „Oh, ich liebe es“ antwortet. Auch die Frage, wie lange der Mann hinter Conchita Wurst bereits glücklich vergeben ist, wird in dem Gespräch gelüftet.

Die Antwort: seit sechseinhalb Monaten. „Er hat mich eingekocht beim ersten Date“, erzählt der Sänger. Damit stellt sich unweigerlich die Frage, womit: „Das war ein Hendlgatsch mit Kastanien und einem urgeilen Salat“, erzählt der 37-Jährige.

Tom Neuwirth: Mit „Hendlgatsch“ überzeugt

Wer jetzt über das Wort „Hendlgatsch“ gestolpert ist, dem geht es so wie JJ. „Ein Hendlgatsch klingt wie in so einem Blender zerkleinert und dann draufgeschmiert“, lässt er wissen, um dann noch ein „Ekelhaft“ hinterherzuschieben.

Neuwirth rückt daraufhin zur Ehrenrettung der Kochkünste seines Freundes aus und stellt klar, dass es eine Art Eintopf war. Seither bekommt der Song-Contest-Held das beste Essen der Welt.

In dem Podcast gibt Neuwirth aber auch Einblicke in sein sonst eher geheim gehaltenes früheres Datingleben. „Das war das erste Date, wo ich was gegessen habe, was insane ist“, sagt er. Ansonsten habe sich der Mann hinter Conchita Wurst bei ersten Dates meist in einer Bar verabredet.

In Podcast gelüftet: „Wir waren schon friends“

Im Nachsatz gibt er gleich noch ein Detail seines neuen Freundes bekannt. „Bei uns liegt es wahrscheinlich daran, dass wir uns vorher schon kannten. Wir waren schon friends“, sagt er. Die Identität seines neuen Freundes bleibt allerdings geheim.

Nur so viel: Neuwirth ist glücklich. „Er ist fantastisch“, erzählt er. Es sei so schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein. Das habe er bisher noch nicht so gekannt.

Spannend: Tom Neuwirth, als Conchita Wurst immerhin Song-Contest-Sieger vor elf Jahren, hat vor wenigen Wochen seinen Rückzug aus dem ESC-Geschehen angekündigt. Über die Gründe wurde viel spekuliert, bis heute zeigen sich Fans von der Ankündigung, die via Soacial Media bekanntgegeben wurde, überrascht.