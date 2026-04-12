Viereinhalb Tage pure Urlaubsvorfreude, Musik, Handwerk, Brauchtum, Kulinarik: Über 200.000 Gäste erlebten neue Auftritte der steirischen Erlebnisregionen, hochkarätige Köche live (von Heinz Reitbauer über Richard Rauch bis Andi Krainer) und feinste Kulinarik vor Ort.

Dazu kamen vielfältige Konzerte (von Alle Achtung über Die Edlseer bis Die Südsteirer) sowie persönliche und digitale Urlaubserlebnisse auf insgesamt 13.000 m² in Wien.

Steiermark-Frühling 2026

Sogar das Wetter spielte beim Steiermark-Frühling 2026 – bis auf den Wintereinbruch am Freitag – größtenteils mit und sorgte am herrlich frühlingshaften Samstag für einen besonders großen Besucheransturm, der eine Zugangskontrolle am Nachmittag bedingte.

Landeshauptmann Mario Kunasek und STG-GF Michael Feiertag ziehen mehr als zufrieden Bilanz und sagen im Namen von 1600 steirischen Gastgebern: „Danke Wien“ © STG | René Strasser

Landeshauptmann Mario Kunasek bilanzierte: „Danke, Wien, für den großen Zuspruch. Mein Dank gilt auch den 1600 Steirern als Gastgeber sowie der STG und den elf Erlebnisregionen für die Organisation des Steiermark-Frühlings 2026. Die Mischung aus Lebendigkeit, Lebensfreude und bewährten Stärken rund um Kulinarik und Urlaub begeistert Jahr für Jahr.“ Michael Feiertag, Geschäftsführer Steiermark Tourismus, ergänzte: „Die Verbindung aus Neuem und Traditionellem – mit der Kulinarik vom Süden bis in den hohen Norden als Kern der Marke Steiermark – macht den besonderen Reiz aus. Besonders spürbar ist nicht nur diese große kulinarische Vielfalt, sondern vor allem auch die hohe Qualität dabei.“