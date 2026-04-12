Es wird staubig, zumindest in der Luft. Ein dichter Wolkenschirm über dem Mittelmeer ist bereits ein Hinweis darauf, dass viel Saharastaub am morgigen Montag auf Österreich treffen soll, wie die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) verkündet hat. Doch was heißt das jetzt genauer für die Steiermark und Kärnten?

Martin Kulmer von der Geosphere Austria bestätigt die große Menge des nahenden Saharastaubs. „Die Staubbelastung ist stärker als bei vergangenen Ereignissen, es kommt einiges.“ Jedoch gibt es ein „aber“: Da in beiden Bundesländern kein Regen angesagt ist, gelangt der Staub auch nicht zu Boden. Doch auch hier gibt es laut Kulmer eine Ausnahme: In Oberkärnten ist sehr wohl Regen prognostiziert und hier kann es auch zu sogenanntem Blutregen kommen, wenn sich Regen mit dem Saharastaub vermischt. „Da kann der Boden dann schon braun werden“, sagt der Experte.

Der Staub ist zumindest am Dienstag noch über Österreich, tagsüber bleibt die Konzentration hoch. Da im nördlichen Kärnten und in der Obersteiermark Regen angesagt ist, kann der Staub hier deutlich sichtbar werden. „Dann zieht er jedoch nach Osten hin ab“, sagt Kulmer.

Saharastaub zieht übrigens immer wieder über Österreich. Der feine Staub gelangt aus der Wüste Sahara unter starken Winden in die Atmosphäre und kann Tausende von Kilometern weit fliegen und in entfernten Regionen niedergehen.