Wer in der Steiermark keine Sozialunterstützung erhält, kann dennoch auf eine Wohnunterstützung hoffen. Mit 1. April ändert sich das Regelwerk: Die FPÖ-ÖVP-Koalition schließt subsidiär Schutzberechtigte von diesem Wohngeld künftig aus. Auch für Drittstaatsangehörige – aus Staaten außerhalb der EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums – wird es schwieriger, das Wohngeld zu bekommen. Als Grundvoraussetzung gilt eine Mindestaufenthaltsdauer von fünf Jahren mit Hauptwohnsitz in Österreich.

Höhe unverändert

An der Höhe ändert sich nichts: Mieter mit geringem Einkommen erhalten maximal 196,91 Euro (eine Person) bis 324,89 Euro (ab acht Personen) im Monat an Unterstützung. Die tatsächliche Höhe auszurechnen, ist weiterhin nicht einfach. Online gibt es eine Berechnungshilfe. Wer gerade das Wohngeld bezieht, für den ändert sich bis zum Ablauf nichts.

Neu ist aber, dass das persönliche Budget von Menschen mit Behinderung nicht mehr als Einkommen zählt. Das erleichtert für diese Menschen jedenfalls, an das Wohngeld zu kommen. Ausnahmen gibt es auch für ältere Personen (ab 60) oder für Menschen mit geminderter Arbeitsfähigkeit.

Menschen aus Serbien oder der Türkei

„Mehr Treffsicherheit, Gerechtigkeit und finanzielle Nachhaltigkeit“ verspricht sich Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) vor allem von den strengeren Vorschriften für Drittstaatsangehörige. Die Neos befürchten hingegen eine Verschlechterung für „Familien, die es schon schwer haben“.

Drittstaatsangehörige, zum Beispiel Menschen aus der Türkei oder Serbien, müssen nachweisen, in zumindest viereinhalb von fünf Jahren „steuer- bzw. sozialversicherungsrelevante Einkünfte oder Leistungen“ gehabt zu haben. Also mehr als geringfügig gearbeitet zu haben. Oder aber Arbeitlosen- oder Krankengeld erhalten zu haben.

Deutschkenntnisse

Darüber hinaus sind für die Wohnunterstützung „ausreichende Deutschkenntnisse“ essentiell. Dafür müssen Drittstaatsangehörige entsprechende Sprachzertifikate, Schulzeugnisse oder bestandene Integrationsprüfungen des ÖIF (Österreichischer Integrationsfonds) nachweisen. Das sei ein „wichtiger Schritt zu einer besseren Integration“, sagte ÖVP-Landesrat Karlheinz Kornhäusl.

„Die Anzahl der Bezieher wird weiter sinken – mehr leistbarer Wohnraum steht aber nicht zur Verfügung“, hielt dem zuletzt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr entgegen. In der Steiermark haben im Februar 16.062 Haushalte eine Wohnunterstützung erhalten, rund 81 Prozent davon waren österreichische Staatsbürger.