Es war ein seltsamer Mordprozess, der am Donnerstag in Graz zu Ende gegangen ist: Eine obdachlose Ungarin (48) soll, wie berichtet, im April in Graz versucht haben, ihren Lebensgefährten aus Eifersucht zu erstechen. Während sie am Straflandesgericht vor Geschworenen stand, blieben die Zeugen, darunter das Opfer des mutmaßlichen Mordversuchs, verschwunden.