Ungewöhnlich entwickelt sich der Prozess wegen versuchten Mordes, der am Donnerstag im Großen Schwurgerichtssaal in Graz über die Bühne ging: Es fehlt das Opfer. Ein Zeuge kommt zwar ins Gericht, will aber nicht warten, bis er dran ist. „Ich bin arbeiten gegangen“, erklärt er dem Gericht dann am Telefon.