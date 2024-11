Herrengasse statt Traunsee also. Ohne Christopher Drexler ging die Landeshauptleutekonferenz in Oberösterreich über die Bühne, er und Stellvertreter Anton Lang hatten am Mittwoch dringende Termine im Landhaus. Wahlsieger Mario Kunasek (FPÖ) traf die Parteichefs von ÖVP (10 Uhr) und SPÖ (gegen 13 Uhr) zu Vieraugengesprächen, später dann Sandra Krautwaschl (Grüne), Niko Swatek (Neos) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ). Ab Donnerstag könnte dann mit Verstärkung sondiert werden. Die FPÖ ist mit Kunasek, Stefan Hermann und Klubdirektor Michael Klug am Start. An Drexlers Seite sitzen wohl Büroleiterin Angelika Unger und Personallandesrat Werner Amon. Das rote Trio soll aus Lang, dessen Büroleiterin Eva Riegler und Klubobmann Hannes Schwarz bestehen.