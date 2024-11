Er kennt jede Bewegung der Frau, überprüft ihre Kontobewegungen und ihre Nachrichten, durch moderne Technik spitzen sich die Fälle von Gewalt an Frauen zu. Denn immer häufiger werden Frauen Opfer von sogenannter „Cybergewalt“, also kontrollierendem Verhalten, das sich im digitalen Raum abspielt. Das Frauenservice Graz will das Bewusstsein für Gewalt bei der Bevölkerung schärfen und legt seinen Fokus unter anderem auf die Aufklärung und Beratung zu „Cybergewalt“, wie Petra Leschanz vom Frauenservice erzählt.