ÖVP-Zentrale wurde in der Wahlnacht mit Graffiti besprüht

„Unsre Wut an euren Wänden“ prangte am Montag nach der Wahl an der Fassade der ÖVP-Parteizentrale in Graz. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt, das Gebäude ist denkmalgeschützt.