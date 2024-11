Jene Grazerin, die seit Tagen wegen Tierquälerei in Ungarn gesucht wurde, ist – wie berichtet – von den österreichischen Behörden ausgeforscht worden. Am Samstag bestätigt die Polizei nun auch die Festnahme der 44-Jährigen. Fahnder des steirischen Landeskriminalamtes nahmen die Frau am frühen Freitagnachmittag widerstandslos über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz fest.

Die 44-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert, wo sie sich aktuell in Haft befindet, heißt es. Zu einer Auslieferung der Österreicherin an ungarische Behörden dürfte es aller Voraussicht nach nicht kommen. Die österreichische Justiz hat ein sogenanntes Inlandsverfahren eingeleitet und Ermittlungsergebnisse ungarischer Behörden angefordert. Das Ermittlungsverfahren wird seitens der Staatsanwaltschaft Graz geführt.

