Eine Grazerin, die seit Tagen wegen Tierquälerei in Ungarn gesucht wird, ist nun von den österreichischen Behörden ausgeforscht worden. Die Frau hält sich demnach in ihrer Heimatstadt auf und wurde auch schon von der Polizei aufgesucht. Festgenommen wurde sie allerdings vorerst nicht. Wie die Staatsanwaltschaft Graz einen Bericht der „Kronen Zeitung“ am Freitag bestätigte, werde erst geprüft, ob der gegen sie vorliegende europäische Haftbefehl vollzogen werden kann.