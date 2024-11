Ein nussiges Aroma liegt in der Luft und vermischt sich mit dem Geruch geschmolzener Butter, die sich in einer Pfanne gerade um das Engelshaar – auch Kadayif genannt – legt und es knusprig goldbraun färbt. Unentwegt bewegt Meisterkonditorin Kristina Kellner das Engelshaar mit dem Löffel, es darf nicht anbrennen. „Das sind Weizenteigfäden, die man auch in Baklava findet“, so die Konditorin. Zwei Meter neben ihr gluckern 25 Kilogramm feinste Vollmilch-Kuvertüre in der Rührmaschine, das Gerät hält die Schokolade gleichmäßig auf Temperatur. Schon beim Hinschauen läuft das Wasser im Mund zusammen.