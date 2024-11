Seit 14. April ist die Angeklagte (48) in U-Haft, Mitte Oktober musste sie sich das erste Mal wegen versuchten Mordes an ihrem Lebensgefährten (31) am Straflandesgericht verantworten, weil sie versucht haben soll, ihren Lebensgefährten mit einem Messer zu töten. Am Mittwochvormittag ging der Prozess weiter, was dem Schwurgericht aber weiterhin fehlt, sind Zeugen, einschließlich dem Opfer.