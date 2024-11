Nun liegt auch die Liste der abgeschlossenen Landeswahlvorschläge vor. Dort tummeln sich die Kandidaten für das „zweite Ermittlungsverfahren“. Vereinfacht: Bleiben Stimmen in den Wahlkreisen übrig, landen sie im „Topf“ mit den Frauen und Männern von den Landeslisten. Am Ende dieser kandidiert nicht selten Partei-Prominenz: Bei den Grünen findet sich die Grazer Vize-Bürgermeisterin Judith Schwentner auf Platz 71 und dahinter, zum Schluss Werner Kogler, Vize-Kanzler bzw. Volkswirt. Die ÖVP zieht wiederum mit dem Stadtrat und Grazer Parteichef Kurt Hohensinner den Schlussstrich unter 93 Kandidaten. Bei der SPÖ findet sich an dieser letzten Stelle der junge Landesparteigeschäftsführer Florian Seifter, bei der FPÖ ist es Nationalratsabgeordneter Axel Kassegger.

Unterdessen bilden alle drei KPÖ-Stadtregierer die Schlusslichter der Landesliste – mit Bürgermeisterin Elke Kahr am Ende auf Platz 93. Die Neos haben mit Veit Dengler ihren neuen Nationalratsabgeordneten am Ehrenplatz 93.