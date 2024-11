In einer Videoserie begleitet Kleine-Zeitung-Redakteurin Simone Rendl die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die steirische Landtagswahl auf Spaziergängen an Orten, wo ihre Wurzeln sind oder sie sich besonders wohlfühlen. In Teil drei führt Landeshauptmann und ÖVP-Spitzenkandidat Christopher Drexler durch sein Passail und verrät, warum das tägliche Frühstück für ihn unabdinglich ist und in welchen Hütten er und seine Frau Iris Drexler nach einer Wanderung gerne einkehren.