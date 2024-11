Die steirische Landtagswahl (24. November) ist nicht die einzige, die die Politik auf Trab halten. Denn am 27. und 28. November sind Bundes-Personalvertretungswahlen – und die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) hat zuletzt viel Druck aufgebaut. Ungeachtet der ersten Gespräche am Montag mit der (alten) Bundesregierung sind in den nächsten Tagen etliche Dienststellen- und Betriebsversammlungen angekündigt. Das „Nulllohnrunden-Gespenst“ geistert umher.