Ein Teil eines großen Ganzen, das sind die Bilder des steirischen Künstlers Herbert Brandl, die im Rahmen von „Steirer helfen Steirern“ kurz vor Beginn der Weihnachtszeit versteigert werden. „Das Eine“ heißt das Projekt, das Medienmanager und Kunstliebhaber Gerhard Krispl gemeinsam mit Brandl umsetzte. „Drei Jahre hat es von der Idee bis zur Fertigstellung des Projektes gedauert“, resümiert Krispl.

Erstmals ließ Brandl für das Kunstprojekt hinter die Kulissen seiner Arbeit blicken, ein Kamerateam begleitete den Prozess von der leeren Leinwand bis zum fertigen Kunstwerk – ein Bild, das aus 100 Teilen eines ergibt. „Der Titel ,Das Eine‘ ist deswegen sehr passend“, so Krispl. Er und Brandl kennen sich seit Jahren, die Umsetzung des Projekts kostete dennoch Überzeugungsarbeit, wie Krispl verrät. „Viele Künstler mögen es eigentlich nicht, Leute in ihr Refugium, in ihre Ateliers zu lassen, um sie bei ihrer kreativen Arbeit zu beobachten. Herbert ist einer von ihnen. Umso größer ist die Freude, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, ihn bei seinem Schaffen zu begleiten.“

Herbert Brandl (li.) und Gerhard Krispl setzten das Projekt gemeinsam um © Mathias Kniepeiss

Ein Bild ist 6.000 Euro wert

Dass aus Brandl, der in Schwanberg aufgewachsen ist, ein international bekannter Künstler wird, zeichnete sich bereits in seiner Kindheit ab. „Ich habe immer schon viel gemalt und gezeichnet. Auch mein Vater hat mir viel beigebracht“, sagt er. Nur seine Lehrerin schien anfangs nicht überzeugt: „Meine Lehrerin hat meinen Malkasten aus dem Fenster geworfen und gesagt, ich könne überhaupt nicht malen und solle damit aufhören. Da wusste ich – jetzt werde ich Maler.“ Noch immer hat der Steirer ein Zimmer im Haus seines Bruders in Schwanberg. In einem Schreibtisch liegen dort immer noch alte Zeichnungen des Künstlers versteckt, wie er verrät. Anfang des Jahres wurde der Künstler mit dem Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgezeichnet. Erst kürzlich erhielt er den Kunstpreis der Stadt Graz.

Erstmals gab Brandl Einblicke in seine Arbeit, ein Videoteam begleitete den Künstler © Mathias Kniepeiss

Fünf der 100 Teile des Kunstprojekts, die alle einzigartig sind, werden nun im Zuge der Herzenswunsch-Online-Auktion für „Steirer helfen Steirern“ für den guten Zweck versteigert. Der Erlös geht an steirische Familien in Notlagen. Jedes der Bilder hat einen Wert von 6.000 Euro. „Herbert war es schon immer ein Anliegen, Menschen zu unterstützen. Deshalb wurde die Idee geboren, Kunstliebhabern die Möglichkeit zu geben, einen originalen, eingerahmten Brandl zu besitzen und gleichzeitig Menschen zu helfen, die in prekären Situationen sind.“