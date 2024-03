Beschlossen wurde es bereits in der Landtagssitzung vom 18. März 2021, nun wurde es Herbert Brandl endlich auch bei ihm im Atelier in Wien-Landstraße überreicht: das Ehrenzeichen des Landes Steiermark für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Vor seinen großformatigen Bildern, den monumentalen Bergmotiven, vielen Farbtuben und Tier- sowie Fabelwesen hielt Landeshauptmann Christopher Drexler die Laudatio auf den 65-jährigen gebürtigen Steirer. „Riesige Leinwände mit abstrakten Mustern, Lucky Luke und Gebirsgipfeln, unifarbene Tuschmalerei, bunte Farbdrucke und Tierskulpturen prägen große Teile seines Werks, was sich nach der Werkaufzählung und Schwerpunktsetzung mehrerer Künstlerinnen und Künstler anhört, aber allein Herbert Brandls Geist entsprungen ist“, sagte Drexler. Er schwärmte von Brandls Œuvre, das nicht nur in seiner Breite „nahezu endlos“ sei, sondern auch in seiner „variantenreichen Tiefe“. Sein Zugang zur Natur sei „nicht nur ein historisch-romantischer, sondern vielmehr ein zeitgemäßer. Er setzt sich bewusst mit den Umweltproblemen des 21. Jahrhunderts auseinander und tritt als engagierter Umweltschützer auf.“ Eine persönliche Anekdote erlaubte sich Drexler noch: Er hätte es nicht weit zum nächsten Brandl-Gemälde, müsste nur in das Nebenbüro gehen für einen Lucky Luke. Der wirke sofort bei „trüben Gedanken“ und sei eine „Inspiration“.

Herbert Brandl, einer der bekanntesten Vertreter der Gruppierung der „Neuen Wilden“ zeigte sich „ganz gerührt“ und geehrt von dieser Auszeichnung. „Ich habe nicht mit so etwas gerechnet“, sagte der 65-jährige Maler und Bildhauer zur Kleinen Zeitung. „Ich lebe zwar schon seit 40, 50 Jahren in Wien, aber ich habe noch immer einen starken Bezug zum Land und zu meiner Herkunft.“ Und einen Wohnsitz in Schwanberg, wo er viel Zeit verbringe. Die Landschaft und das Licht der Steiermark hätten ihn sehr geprägt. „Das südsteirische Licht ist traumhaft. Es hat etwas Warmes, Südländisches.“ Die sechs Meter hohen Atelierräume im dritten Wiener Gemeindebezirk sind voller neuer und älterer Arbeiten, Serien und Skulpturen. „In mir arbeitet es immer“, sagt Brandl. „Ich denke immer übers Herstellen und Fertigstellen nach.“ Denn: „Die Arbeit ist mein Leben. Und jedes Mal, wenn ich mir ein neues Hobby suchen will, artet es in Arbeit aus.“

Für Drexler war es die erste Ehrung in einem Atelier, die zweite binnen kurzer Zeit in Wien. Zuletzt überreichte er den Ehrenring des Landes an Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek.