Auf welche Weise bewegen sich die Steirerinnen und Steirer im Alltag fort? Das verrät eine neue Mobilitätsstudie zum „Modal Split“, die die Landesregierung heuer erstellen hat lassen und deren Ergebnisse der Kleinen Zeitung vorliegen. Demnach ist der Anteil der Autofahrten, der jahrzehntelang im Steigen begriffen war, erstmals leicht zurückgegangen. Im Gegenzug konnte der „Umweltverbund“ aus Radfahrern, Fußgängern und Öffi-Nutzern seinen Anteil an den zurückgelegten Wegen steigern, hält in Summe aber bei immer noch überschaubaren 36 Prozent. Bis in die 1980er-Jahre hatten in der Steiermark noch umgekehrte Verhältnisse geherrscht (siehe Grafik).