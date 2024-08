Der Stau auf dem Weg in den Urlaub gehört schon fast so zum Sommer wie der alljährliche Sonnenbrand. Doch nicht nur in den heißen Monaten ist auf den steirischen Straßen viel los. Laut einer Analyse des „Verkehrsclub Österreich“ (VCÖ) auf Basis von Daten der Asfinag hat der Autoverkehr auf den Autobahnen im ersten Halbjahr 2024 zugenommen. Bei sechs der insgesamt 38 Zählstellen nahm der Pkw-Verkehr um bis zu zwei Prozent zu, bei 18 um zwei bis fünf Prozent und bei zwölf um mehr als fünf Prozent.