Immer öfter wird bei klassischen Fleischgerichten zu Alternativen gegriffen – tierische Produkte werden durch pflanzliche ersetzt. Die Auswahl an pflanzlichen Produkten, die statt Fleisch den Proteinhaushalt füllen, ist in den Supermärkten inzwischen groß. Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische oder vegane Ernährungsweise. Vor allem Hülsenfrüchte wie Soja, Linsen und Bohnen kommen dann als Proteinquelle in der Küche zum Einsatz.