2061 Fälle pornografischer Darstellung Minderjähriger verzeichnete die Kriminalstatistik des Bundesministeriums für Inneres im Jahr 2022, in der Steiermark waren es 280. „Seit der Pandemie haben die Fälle enorm zugenommen und sexuelle Belästigung als Delikt mit den höchsten Fallzahlen abgelöst“, berichtet Yvonne Seidler, Geschäftsführerin von Hazissa, der Fachstelle zur Prävention sexueller Gewalt in Graz. Vier Jahre zuvor waren es österreichweit noch 1161 Delikte im Jahr, in der Steiermark 115. „Kinderpornografie erlebt im Moment eine der höchsten Steigerungsraten hinsichtlich der Fallzahlen“, gibt Seidler Einblicke in die besorgniserregende Statistik.